Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 kg Sentetik Kannabinoid ve Silah Ele Geçirildi

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 adreste baskın

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 25 kilogram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 183 adet 919 mm tabanca mermisi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 56 bin 430 Euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, ele geçen malzemeler ve deliller ışığında soruşturmayı derinleştiriyor.

