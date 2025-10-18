Alanya'da uzayan turizm sezonu: Doluluk yüzde 85'e ulaştı

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:21
MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sezonun sonuna yaklaşılırken Orta Avrupa ve İskandinav pazarlarından gelen talebin dolulukları yüksek tuttuğunu söyledi.

Doluluk oranlarında olumlu tablo

Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl turizm sezonunun genel olarak iyi geçtiğini belirtti. Sezonun sonuna yaklaşılırken Orta Avrupa ve İskandinav pazarının eylül-ekim aylarında talep gösterdiğini ve bunun dolulukları yüksek tuttuğunu ifade etti.

Yılın başlarında, özellikle nisan-mayıs aylarında beklenen dolulukların yakalanamadığını aktaran Sili, ancak eylül ve ekim ayında elde edilen seviyelerle sezonun toparlandığını söyledi. Sili, yaz sezonunun dolu geçtiğini, uzayan sezonda bazı otellerde dolulukların %90-95 seviyelerine ulaştığını, genel ortalamanın ise %85 olduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde eylül, ekim hatta kasım aylarının daha olumlu geçmesini beklediklerini, mart-nisan döneminde ise dolulukların bir nebze düşebileceğini öngördüklerini aktardı.

Düşük sezonda çeşitlendirme ihtiyacı

Sili, kış veya düşük sezon olarak anılan dönemlerde turist çekebilmek için ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Alanya turizminin ağırlıklı olarak deniz, kum ve güneş üzerine kurulu olduğunu belirten Sili, sağlık turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi gibi alternatiflerin geliştirildiğini kaydetti.

Özellikle spor turizminin bölge açısından önemli olduğunu ve bu alandaki gelişmenin ocak, şubat ve mart aylarında ciddi talep yaratabileceğini söyleyen Sili, bu dönemlerin şehrin ekonomik hareketliliği açısından değerli olduğunu ifade etti. Ayrıca Akdeniz ikliminin bu aylarda bölgeyi avantajlı kıldığına dikkat çekti.

Kültür turizmi ve pazar çeşitliliği

Kültür turizminin önemine değinen Sili, ilçenin Alanya Kalesi, Kızılkule, Syedra gibi önemli tarihi değerlere sahip olduğunu hatırlattı.

Sili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı pazarların devreye girmesi için yürüttüğü çalışmaların etkili olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda Rusya ve Ukrayna'daki kayıplarımız ciddi oranda telafi edildi" dedi. Rusya ve Ukrayna'nın bölge için önemli pazarlar olduğunu vurgulayan Sili, savaşın sona ermesi halinde turizmde daha güçlü taleplerle karşılaşılacağını umduklarını aktardı.

Alanya için uzayan sezonun ekonomik ve turizm açısından olumlu bir gelişme olduğu, önümüzdeki aylarda da bu ivmenin korunmasının hedeflendiği bildirildi.

