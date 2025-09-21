Alanya'da Yangınlara 4 Uçak, 13 Helikopter ve 800 Personel ile Müdahale

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Yaylakonak ve Şıhlar yangınlarına 4 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 800 personel ve 200'ün üzerinde kara aracıyla müdahale edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:37
Kaymakam Öztürk: "Devletimizin imkanı çok büyük"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde çıkan yangınlar için kapsamlı bir müdahale yürütüldüğünü açıkladı. Şıhlar Mahallesi'nde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezinden gazetecilere konuşan Öztürk, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, yangınlarla ilgili müdahale detayını şu sözlerle paylaştı: "Yangınlara 4 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 800 personel ve 200'ün üzerinde kara aracı ile müdahale ettik". Kaymakam Öztürk, aynı anda havada 6 hava aracının yangına müdahale ettiğinin görüldüğünü belirterek bunun devletin gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Soğutma ve zarar tespit çalışmaları

Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 18 Eylül'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde de etkili olan yangının kontrol altına alındığını söyleyen Öztürk, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Öztürk, yangının yayılmasında en önemli etkenin rüzgar hızı olduğunu ifade etti.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üç mahallede zarar tespit çalışmalarının bugün başladığını belirten Kaymakam, ilk tespitlere göre yangınlarda 2'si yapımı devam eden toplamda 3 ev ve bir araç'ın hasar gördüğünü kaydetti.

Dayanışma, güvenlik ve can kaybı yok

Öztürk, kurumlar, kuruluşlar ve özel sektörün çalışmalara hızlı destek verdiğini belirtti: "Devletimizin imkanı çok büyük." Ayrıca milletin birlik ve beraberliğinin yangınla mücadelede dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı olmadığını vurgulayan Kaymakam, bunun en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi: "Bir tane can kaybı yaşanmadı." Öztürk, yangının nedenine ilişkin detayların savcılık incelemesinin ardından netleşeceğini ekledi.

Öte yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki müdahale sırasında, itfaiye ekipleri koordinasyonunda yaşlı bir vatandaşın motosikletle yangın bölgesinden kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaymakam Öztürk, orman, itfaiye, emniyet, jandarma ile il ve ilçe belediyelerinin yangınla mücadeledeki çabalarına teşekkür etti ve yangınla mücadelenin en kısa sürede sonuçlandırılmasını umduğunu belirtti.

