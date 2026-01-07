Alanya Hasta Tesisi 2025'te 1.376 Kişiye 7.707 Geceleme Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2025'te 1.376 kişiye 7.707 geceleme ve ücretsiz konaklama sundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2025 yılında hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmayarak önemli bir destek sağladı. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında hizmet veren tesis, tedavi için şehir dışından ya da şehre uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek onlara adeta ikinci bir ev sundu.

Tesis, 2025 boyunca 1.376 hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yaptı ve toplam 7.707 geceleme sağladı. Sağlığına kavuşmak üzere gelen hastalar ile onlara refakat eden yakınları, tesisin sunduğu imkanlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

6 Yılda 58 Bin Geceleme

Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi sadece kent merkezinden değil, Alanya'nın kırsal mahalleleri ile Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verdi. 2019-2025 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte tesis, 6.446 vatandaşa toplam 58.038 geceleme imkanı sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tesis, bölgedeki sağlık hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak hasta yakınlarına ekonomik ve ulaşılabilir bir konaklama alternatifi sunmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

