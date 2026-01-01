DOLAR
Madran Restoran, Bozdoğan'da Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Bozdoğan Belediyesi'nin açtığı Madran Restoran, yeni yıl gecesinde tam kapasite hizmet vererek ilçenin buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:55
Bozdoğan Belediyesi tarafından hizmete açılan Madran Restoran, yeni yıla girerken ilçenin en çok ilgi gören mekanı oldu. Yeni yıl gecesi restoran, Bozdoğanlıların yoğun ilgisiyle tam kapasite hizmet verdi.

Rezervasyonlar ve Hizmet

İşletme yetkilileri, rezervasyonların günler öncesinden tamamen dolduğunu belirterek, Bozdoğan halkının gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yetkililer, Madran Restoran'ı tercih eden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Bozdoğan'ın Yeni Buluşma Noktası

Ailelerin, gençlerin ve dost gruplarının buluşma noktası haline gelen Madran Restoran; sunduğu kaliteli hizmet, sıcak ortam ve uygun fiyatlar ile Bozdoğan'da sosyal yaşamın yeni adresi olarak öne çıktı.

Yeni yıl gecesini Madran Restoran'da karşılayan vatandaşlar, ilçeye böyle bir sosyal mekan kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

