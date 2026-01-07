Alanya Heyeti Ankara'da: 2026-2030 Turizm Master Planı ve Raylı Sistem Talebi

Alanya Heyeti Ankara'da Tek Yürek

Alanya’nın sorunları ve talepleri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ALTSO Başkanı Eray Erdem öncülüğünde Ankara’ya iletildi.

Geniş katılımlı ziyaretler

ALTSO Başkanı Eray Erdem tarafından yapılan açıklamada, heyette ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Cem Özcan, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ve akademisyenlerin de yer aldığı belirtildi.

Bakan görüşmeleri ve Turizm Master Planı

Alanya heyeti program kapsamında ilk olarak Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşürken; ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Alanya turizminin bugünü ve geleceğini değerlendirdi. Görüşmelerde 2026-2030 Turizm Master Planı hakkında görüş ve destek talep edildi. Heyet ayrıca Antalya-Alanya arası şehir içi raylı sistem talebini de bakanlara iletti.

Eray Erdem'in açıklaması şöyle:

"Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı, ALTAV Başkanımız Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanımız Cem Özcan, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Tuna ve akademisyenler ile birlikte Ankara’da temas gerçekleştirdi. Ankara programımız kapsamında; ilk olarak Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, Alanya turizminin bugünü ve geleceğine yönelik önemli başlıkları istişare edildi. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, üniversiteler turizm paydaşlarımız ve Odamız iş birliğinde hazırlanan 2026-2030 Turizm Master Planı hakkında Kültür ve Turizm Bakanımızın görüş ve önerilerini alıp, planın hayata geçirilmesi noktasında destek istedik. Bununla birlikte; Alanya’mızın ulaşım altyapısını güçlendirecek, şehir içi trafiği rahatlatacak ve turizme önemli katkı sağlayacak Antalya-Alanya arası şehir içi raylı sistem konusuna ilişkin talebimizi kıymetli bakanlarımıza ilettik"

Yangın yönetmeliği talepleri

Heyet, yangın yönetmeliği konusunda da Ankara’da temaslarda bulundu. Erdem'in açıklamasında yer alan ifade:

"Turistik tesislerde yangına dayanıklı kapılarla ilgili mevcut yönetmelikte belirtilen tarihin tedarik sorunları nedeniyle uzayacağını ifade ederek otellerin kapalı olduğu süre boyunca ruhsat iptali yapılmaması yönündeki sektörün talebini de aktardık. Alanya Belediye’mizin de işletmelere yardımcı olmak adına kapalı tesislerde ruhsat iptaline gitmemek yönünde irade koyduğunu aktardığımız bakanımızdan aynı uygulamayı bakanlığımızdan da beklediğimizi ifade ettik. İşletmelerin faaliyete geçtikleri anda sürecin başlatılması yönündeki talebimizin Sayın Bakanımız tarafından da olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduk. En yakın zamanda bu talebimizin Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz. Anlayışları ve samimi destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz"

Diğer temaslar

Görüşmelerin ardından heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ı ziyaret ederek Alanya ve turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

