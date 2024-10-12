Alanya'ya Gelen Kruvaziyerle 1209 Turist Ayak Bastı

Alanya'ya Gelen 'Riviera' Kruvaziyeri

Marshall Adaları bayrağı altında faaliyet gösteren 240 metre uzunluğundaki 'Riviera' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı.

Yolcular ve Personel

Sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaşan gemide, 1209 yolcu ve 759 personel yer alıyor. Yolcuların çoğunluğunu ABD vatandaşları oluşturuyor.

Gümrük İşlemleri ve Alanya'da Yapılanlar

Gümrük işlemlerinin ardından, turistler Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret etti ve yerel dükkanlarda alışveriş yaparak restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

'Riviera'nın Akşam Rota Planı

Bu keyifli ziyaretin ardından 'Riviera', akşam saatlerinde Bodrum'a hareket edecek.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı "Riviera" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1209 yolcu ve 759 personel bulunuyor.