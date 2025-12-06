Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok

Kayseri Kocasinan'da çarpışan iki otomobil cami bahçesine savrularak girdi; sağlık ekipleri ilk müdahalede yaralanan olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 04:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 04:31
Kazanın ayrıntıları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle iki otomobil savrularak bir cami bahçesine girdi. Olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar, sürücüler E.Y. idaresindeki 38 HJ 605 plakalı otomobil ile C.C. yönetimindeki 38 DU 929 plakalı otomobildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaralanan olmadığını tespit etti.

Kazaya karışan otomobiller daha sonra çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

