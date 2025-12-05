OMÜ GreenMetric’te 57 Basamak Yükseldi, 224’üncü Oldu

OMÜ GreenMetric’te 57 basamak yükseldi, 224’üncü sıraya tırmandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2025 UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 57 basamak birden yükselerek 224’üncü oldu. Sıralama, üniversitelerin çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Sıralamadaki veri ve geçmiş performans

2025 yılı UI GreenMetric sonuçlarına göre, 105 ülkeden 1745 üniversite değerlendirmeye alındı ve OMÜ bu listede 224’üncü sırada yer aldı. Üniversitenin son yıllardaki sıralama performansı dikkat çekiyor: 2021 yılında 519’uncu, 2022’de 469’uncu, 2023’te 364’üncü, 2024 yılında ise 28’inci sırada yer almıştı. 2025’teki bu atılım, OMÜ’nün sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik adımlarının somut bir göstergesi oldu.

Uluslararası ve ulusal sıralama sonuçları

2025 UI GreenMetric’te dünya genelinde ilk üç sırayı alan üniversiteler şunlar oldu: Hollanda’dan Wageningen Üniversitesi birinci, İrlanda’dan Cork Üniversitesi Koleji ikinci, Birleşik Krallık’tan Nottingham Trent Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Türkiye sıralamasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi dünya genelinde 25’inci sırada yer alarak ülke birincisi oldu; Yıldız Teknik Üniversitesi 48’inci, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi ise 55’inci sırada değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ’nün 2025 GreenMetric sonuçlarındaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

"Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanında gösterdiği bu önemli başarı, çevreye duyarlı bir kampüs kültürü oluşturma konusundaki kararlı çalışmalarımızın sonucudur. Yeşil alan yönetiminden enerji verimliliğine, atık azaltımından ulaşım politikalarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz projeler, OMÜ’nün dünya üniversiteleri arasında daha görünür ve daha güçlü bir konuma yükselmesine katkı sağlamıştır. Bu ilerleme, çevre dostu bir üniversite olma vizyonumuzu ne kadar benimsediğimizi ortaya koymaktadır."

Aydın, sürdürülebilirlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları ekledi:

"OMÜ’nün 57 basamak birden yükselerek 224’üncü sıraya yerleşmesi, bu alandaki kurumsal adanmışlığımızın en açık göstergesidir. Üniversitemizin tüm birimleri elbirliğiyle daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha çevreci bir kampüs oluşturmak için çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlayan çevresel politikalarımızı güçlendirerek, OMÜ’yü sürdürülebilirlik alanında örnek gösterilen üniversitelerden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz."

