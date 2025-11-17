Alaplı’da 200 TL’lik Bilete 16 Milyon TL’lik Büyük İkramiye

Alaplı’da 200 TL’lik bilete 16 milyon TL’lik büyük ikramiye

Yamanlar Büfe’den 'Altın Gol' kuponu kazandırdı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir vatandaş, 200 TL yatırdığı 'Altın Gol' kazı kazan biletiyle 16 milyon TL büyük ikramiyeyi kazandı.

Şanslı kuponun satıldığı adres, Alaplı Yalı Caddesi’ndeki Yamanlar Büfe. İşletmeciler Bilgin ve Salih Yaman, 1996 yılından bu yana şans oyunları bayiliği yaptıklarını ve bunun bugüne kadar verdikleri 9. büyük ikramiye olduğunu belirtti.

Yaman kardeşler, "Bir vatandaş büfemize geldi, ara sıra Kazı Kazan oynardı. Önceki gün yine geldi ve 200 TL’lik ‘Altın Gol’ Kazı Kazan kartı aldı. Kartı kazıyınca en büyük ikramiye olan 16 milyon TL’nin çıktığını gördü. Kendisine tebriklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kazı Kazan oyunundan çıkan ödül, Alaplı’da kayıtlara geçen dokuzuncu büyük ikramiye olarak kayda geçti.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, 200 TL’YE OYNADIĞI KAZI KAZAN OYUNUNDAN 16 MİLYON TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI.