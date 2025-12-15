DOLAR
Alaplı’da Köylere Ücretsiz Cenaze Desteği: Kepçe ve Kamyon Hizmete Girdi

Alaplı Çevre Köyleri Derneği, kazandırdığı kepçe ve taşıyıcı kamyonla çevre köylerde mezar kazımını ücretsiz olarak yapıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:38
Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çevre köylerdeki cenaze süreçlerine ilişkin önemli bir hizmeti devreye aldı. Dernek bünyesine kazandırılan iş makineleriyle mezar kazımı ve taşıma işleri artık köylerin kullanımına sunuluyor.

Hizmetin kapsamı

Uygulama kapsamında, çevre köylerde vefat eden vatandaşlar için mezar kazım işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Köy muhtarlarının talebi doğrultusunda kepçe ve taşıyıcı kamyon, herhangi bir ücret talep edilmeden ilgili köylere yönlendiriliyor. Bu sayede cenaze sürecinde hem zaman kaybının önüne geçiliyor hem de ailelerin maddi yükü azaltılıyor.

Taahhüt yerine getirildi

Dernek Başkanı İsmail Ünlü, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde köy muhtarlarına verdiği taahhütleri adım adım hayata geçirdiğini belirtti. Dernek bünyesine kazandırılan kepçe ve taşıyıcı kamyonun, özellikle kırsal bölgelerde cenaze işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yürütülmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Yetkililer, Alaplı ve çevre köylerde mezar kazım işlemlerinin çoğu zaman imkânlar nedeniyle geciktiğini; bu hizmet sayesinde sürecin daha sistemli hale geldiğini ifade etti.

