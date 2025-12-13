DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.863.681,12 -0,25%

Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kültür Merkezi inşaatında güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler vatandaşları tedirgin etti; baret ve yol güvenliği yok.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:07
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali

Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali

Zonguldak, Alaplı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yapımı süren Kültür Merkezi inşaatında, yol kenarında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalışan işçiler görenleri tedirgin etti.

Yaşanabilecek bir kazanın eşiğinde yürütülen çalışmalarda, işçilerin ne yol güvenliği sağladığı ne de baret taktığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeden çalışan işçiler, adeta ölüme meydan okurcasına görüntüler sergiledi.

İlçe merkezindeki bazı inşaatlarda da benzer manzaraların yaşandığı, işçilerin yayaların ve araçların geçtiği alanların hemen yanında tehlikeli şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Alışılmış bir görüntü haline geldiğini belirten Ahmet Gergin, durumu şu sözlerle eleştirdi: "Alaplı’da iş sağlığı ve güvenliğine pek önem verilmiyor. Bu manzaraya defalarca şahit olduk. İş güvenliğinin mutlaka sağlanması lazım. Sonuçta sorumluluğu kurumlara yüklüyorlar ama denetim olmayınca bu tür görüntüler ortaya çıkıyor. Kafasında baret olmadan çalışan işçiler, en küçük bir dalgınlıkta ya da olası bir kazada ölümle burun buruna geliyor. Özellikle bu inşaat yol kenarında, hiçbir güvenlik yok. Araçların geçtiği alanda vinçle demir taşınıyor. Yetkilileri bu konuda hassasiyete davet ediyorum" diye konuştu.

Yetkililerden denetimlerin artırılması ve iş güvenliği önlemlerinin uygulanması bekleniyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINDA, YOL...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINDA, YOL KENARINDA HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN ÇALIŞAN İŞÇİLER GÖRENLERİ TEDİRGİN ETTİ

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINDA, YOL...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama