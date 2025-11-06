Alaplı'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanlarda yetişen "doğal vitamin deposu" kuşburnunun hasadı başladı; yöre halkı meyveyi marmelat, reçel ve çaya dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:08
Alaplı'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Alaplı'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin ormanlık alanlarında yetişen ve "doğal vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnu, bu yıl da hasat dönemiyle sofralara gelmeye hazırlanıyor.

El ile toplama ve değerlendirme

C vitamini açısından zengin olan kuşburnu meyveleri, yöre halkı tarafından tek tek ellerle, dikenli ağaçlardan özenle toplanıyor. Toplanan meyveler, kış aylarında tüketilmek üzere marmelat, reçel ve çay hâline getiriliyor.

Maksude Arslan da dağlık bölgelerde kuşburnu toplarken yaşadıkları zorluğu ve ürünün değerlendirilmesini şöyle aktardı: "Topladığım kuşburnuların bir kısmını marmelat yapıyorum, kalanını da kış aylarında çay olarak tüketiyoruz. Kuşburnu her şeye iyi geliyor," dedi.

Sağlık faydaları ve tüketim

Kuşburnu, yüksek C vitamini oranı sayesinde soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu doğal ürün, aynı zamanda meyve suyu ve çay olarak da yoğun ilgi görüyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNİN ORMANLIK ALANLARINDA YETİŞEN VE "DOĞAL VİTAMİN...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNİN ORMANLIK ALANLARINDA YETİŞEN VE "DOĞAL VİTAMİN DEPOSU" OLARAK BİLİNEN KUŞBURNU, BU YIL DA HASAT DÖNEMİYLE BİRLİKTE SOFRALARA GELMEYE HAZIRLANIYOR.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNİN ORMANLIK ALANLARINDA YETİŞEN VE "DOĞAL VİTAMİN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek