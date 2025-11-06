Alaplı'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin ormanlık alanlarında yetişen ve "doğal vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnu, bu yıl da hasat dönemiyle sofralara gelmeye hazırlanıyor.

El ile toplama ve değerlendirme

C vitamini açısından zengin olan kuşburnu meyveleri, yöre halkı tarafından tek tek ellerle, dikenli ağaçlardan özenle toplanıyor. Toplanan meyveler, kış aylarında tüketilmek üzere marmelat, reçel ve çay hâline getiriliyor.

Maksude Arslan da dağlık bölgelerde kuşburnu toplarken yaşadıkları zorluğu ve ürünün değerlendirilmesini şöyle aktardı: "Topladığım kuşburnuların bir kısmını marmelat yapıyorum, kalanını da kış aylarında çay olarak tüketiyoruz. Kuşburnu her şeye iyi geliyor," dedi.

Sağlık faydaları ve tüketim

Kuşburnu, yüksek C vitamini oranı sayesinde soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu doğal ürün, aynı zamanda meyve suyu ve çay olarak da yoğun ilgi görüyor.

