Alaplı Derneği'nden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği

Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için bu ayın sonunda teslim edilecek 10 adet elektrikli yatağı ücretsiz verecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Alaplı Derneği'nden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği

Alaplı Derneği'nden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği

ZONGULDAK (İHA)

Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için ücretsiz elektrikli hasta yatağı desteği başlatıyor.

Dernek yetkilileri, bakım gerektiren hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla temin edilen 10 adet elektrikli hasta yatağını bu ayın sonunda teslim alacaklarını açıkladı.

Dernek Başkanı İsmail Ünlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ayın sonunda 10 adet elektrikli hasta yatağını teslim alacağız. Yataklar geldikten sonra, ihtiyaç sahiplerinin derneğimize başvurabilmesi için duyuru yapacağız" dedi.

Ünlü, derneğin sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayarak, "İlerleyen süreçte halkımıza yeni müjdelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

ZONGULDAK (İHA) –ALAPLI ÇEVRE KÖYLERİ KALKINDIRMA VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ, YATALAK HASTALAR...

ZONGULDAK (İHA) –ALAPLI ÇEVRE KÖYLERİ KALKINDIRMA VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ, YATALAK HASTALAR İÇİN ÜCRETSİZ ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI DESTEĞİ BAŞLATIYOR.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
4
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
6
Sakarya'da Milli Ağaçlandırma Günü: 4 bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor