Alaplı Derneği'nden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği
ZONGULDAK (İHA)
Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için ücretsiz elektrikli hasta yatağı desteği başlatıyor.
Dernek yetkilileri, bakım gerektiren hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla temin edilen 10 adet elektrikli hasta yatağını bu ayın sonunda teslim alacaklarını açıkladı.
Dernek Başkanı İsmail Ünlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ayın sonunda 10 adet elektrikli hasta yatağını teslim alacağız. Yataklar geldikten sonra, ihtiyaç sahiplerinin derneğimize başvurabilmesi için duyuru yapacağız" dedi.
Ünlü, derneğin sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayarak, "İlerleyen süreçte halkımıza yeni müjdelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
