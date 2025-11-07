Alaplı Derneği'nden Yatalak Hastalara Ücretsiz Elektrikli Yatak Desteği

Alaplı Çevre Köyleri Kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği, yatalak hastalar için bu ayın sonunda teslim edilecek 10 adet elektrikli yatağı ücretsiz verecek.