Alaşehir'de İlk 'Cennet Hurması Festivali' Başlıyor — Üç Gün Lezzet ve Müzik

Alaşehir'de İlk 'Cennet Hurması Festivali' Başlıyor

Üç gün boyunca lezzet ve müzik şöleni

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Cennet Hurması Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını açıyor. Cennet hurmasının üretim merkezi olarak bilinen Kavaklıdere Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlik, üç gün sürecek dolu dolu programıyla üreticileri ve vatandaşları bir araya getirecek.

Festival programında sahne alacak isimler de açıklandı: Berkan Çiftçi ilk gün, Deniz Toprak ikinci gün ve son gün ise ünlü sanatçı Ayşe Dinçer Alaşehirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik boyunca bölgede kurulacak stantlarda yerel ürünler ve el emeği ürünler satışa sunulacak. Ziyaretçiler hem Cennet hurmasının lezzetlerini tadabilecek hem de bölgenin üretici ve zanaatkârlarıyla doğrudan buluşma fırsatı yakalayacak.

Alaşehir Belediyesi ve Kavaklıdere Mahallesi muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen festivalin, ilçenin tarımsal zenginliklerini tanıtmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

