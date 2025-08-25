Albanese: Avustralya, Filistin'i Tanıma ve İki Devletli Çözümde Kararlı

Başbakan, Gazze yardımı ve uluslararası desteği vurguladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC kanalının radyo programında yaptığı mülakatta, ülkesinin Filistin'i tanıma kararları ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, Avustralya'nın ateşkes yapılması ve esirlerin serbest bırakılması taleplerini desteklediğini belirterek, seslerini uluslararası forumlarda kullanmaya devam edeceklerini ve İsrail ile Filistin devletlerinin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşadığı uzun vadeli çözüme güçlü destek vereceklerini vurguladı.

Başbakan, Filistin'i tanıma adımını "ulusal çıkarlar ve doğru olanı yapmak" gerekçesiyle aldıklarını ifade etti. Albanese, Avustralya'nın Orta Doğu'da büyük bir güç olmadığını belirterek, bazı iddiaların aksine Avustralya'nın İsrail'e silah satışı yapmadığını söyledi.

Albanese ayrıca hem İsrail hükümetiyle doğrudan iletişim kurduklarını hem de uluslararası forumlarda verdikleri oylar aracılığıyla Gazze'ye yardım girişine izin verilmesini desteklediklerini aktardı.

Ülkede dün gerçekleştirilen ve on binlerce kişinin katıldığı Filistin yanlısı gösteride, katılımcılar Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti.

Albanese, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti.