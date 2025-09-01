DOLAR
Albanese: Göç Ülkemize Büyük Fayda Sağladı — Victoria'da Neonazi Konuşması Kabul Edilemez

Başbakan Albanese, göçmen karşıtı gösterilere tepki gösterdi; göçün ülkeye katkılarını vurguladı ve Victoria Parlamentosu'ndaki Neonazi konuşmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:07
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News programında hafta sonu ülke çapında düzenlenen göçmen karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, gösterilere katılanlar arasında bazılarının ülkedeki sorunlar için endişelenen "iyi insanlar" olduğunu belirtirken, protestoların Neonazilere platform sağladığını vurguladı.

Mitingde kullanılan üslubu eleştiren Başbakan, "Bir Neonazi'nin Victoria Parlamentosunun merdivenlerinde konuşma yapabilmesi Avustralya'ya yakışmayan bir şey." dedi.

Albanese, gösterilerin Avustralyalıların büyük çoğunluğunu yansıtmadığını belirterek, "Göç karşıtlığını zemin olarak kullanan bir kesim her zaman oldu ancak göç ülkemize büyük faydalar sağladı." ifadelerini kullandı.

Çok kültürlülük vurgusu ve uyarı

Başbakan, ülkenin aşırı sağın yükselişi konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, çok kültürlülüğün Avustralya'nın önemli parçası olduğunu kaydetti.

Albanese, "Biz çok kültürlülükten faydalanan, farklı etnik kökenlerden, dinlerden ve geçmişlerden gelen insanların uyum içinde yaşadığı bir milletiz ve bu ülkedeki çeşitlilik bizi zenginleştiriyor." dedi.

Hafta sonu çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde bazı gruplar Avustralya bayrakları taşıdı ve "Göçmen alımını durdurun", "Irkçı değilim, sadece herkesten nefret ediyorum" ve "Kitlesel göç ülkemizi yok ediyor" yazılı pankartlarla yürüdü.

