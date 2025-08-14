DOLAR
Albares: İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin konut kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararını "uluslararası hukukun bir başka ihlalidir" diyerek kınadı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:28
Albares'ten İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir"

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı için ciddi eleştirilerde bulundu.

Açıklamada Albares, bu kararı açıkça "uluslararası hukukun bir başka ihlalidir" şeklinde nitelendirdi ve kararın yarattığı endişeyi vurguladı.

Albares'in sözleri, İspanya'nın bu gelişmeye ilişkin tutumunu ve uluslararası hukuka vurgu yapan yaklaşımını ortaya koyuyor.

