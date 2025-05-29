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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu Ankara'da Büyüledi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Ankara'da unutulmaz bir konserle sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:37
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu Ankara'da Büyüledi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Ankara'da sanatseverlerle buluşarak etkileyici bir performansa imza attı. Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konser, İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı ile başladı.

Albay Gennadiy Sachenyuk’ün yönetimindeki koro, çeşitli eserler seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserde, Türkiye'ye ait manzaraların ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün de yer aldığı sahne gösteriminde, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü gibi sevilen eserler koro tarafından seslendirildi. Bu performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin bir diğer dikkat çekici unsuru, koro ile birlikte sahne alan dans topluluğunun geleneksel Rus ve Kafkas danslarından oluşturduğu gösterilerdi. Dünyanın en büyük askeri müzik toplulukları arasında yer alan koroyu yöneten Albay Sachenyuk, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sahne almanın büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

İzleyicilerin ilgisinin kendilerini sevindirdiğini belirten Sachenyuk, "Buradaki tepkiyi görmek ve yaşamak bizim için büyük bir sevinç. Bu şarkıları ezberlerken doğru bir şekilde aktarabilmek ve Türk seyircisinin bunun karşısında iyi tepki vermesi hem kültürel hem de sanatsal açıdan bizler için çok önemli. İki ülke arasında güzel bir diyalog kurabilmek çok müthiş bir şey," dedi.

Türkiye’ye pek çok kez geldiklerini ve her seferinde güzel ağırlandıklarını ifade eden Sachenyuk, "Ne zaman çağırırsanız her zaman seve seve gelmeye hazırız. Burada bizi tanıyan, seven bir hayran kitlemiz oluştu. Özellikle onları mahcup etmemek adına çalışıyoruz. Bizleri bekliyorlar, bizler de her zaman gelmeye hazırız. Hepinize teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Başkentte Oran Açıkhava Sahnesi'nde ...

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Başkentte Oran Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Başkentte Oran Açıkhava Sahnesi'nde ...

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Başkentte Oran Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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