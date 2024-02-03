Alev Alatlı'ya son veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz.”

Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etti. Erdoğan, Alatlı’nın kendileriyle yol arkadaşlığı yaptığını ve ablaların ablası olduğunu söyledi.

Alev Alatlı'ya son veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz.”
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Yazar ve düşünür Alev Alatlı, öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevdikleri ve devlet erkanının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ablaların Ablasını Uğurluyoruz"

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Alatlı'nın kızı Funda Altan ve oğlu Kaan Orhon, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumun çocuklarına baş sağlığı diledi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, kıldırdığı cenaze namazının ardından Alatlı için dua etti ve tezkiye konuşması yaptı.

Erdoğan: "Bizi İnşallah Cennetinde Bir Arada, Haşru Cem Eylesin"

erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı." dedi.

Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahibi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada, haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Kurtulmuş, Tabutu Omuzladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, namazın ardından Alatlı'nın tabutuna omuz verdi. Alatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne getirildi.

erdoğan

Törene, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar Mahmut Özer ve Zehra Zümrüt Selçuk, sanatçı Orhan Gencebay, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de katıldı.

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