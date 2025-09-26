Aleyna Çakır Davası: Ümitcan Uygun'un Yargılanmasına Devam Edildi

Duruşma devam etti: Tanık beyanları alındı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Uygun, taraf avukatları, maktulün ve sanığın aileleri katıldı.

Tanık ifadeleri

Tanık H.T., maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını belirterek şunları anlattı: "Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum. Kavgalarına 2-3 kere şahit oldum, bunlar Sema'nın ölümünden yaklaşık 4 ay önce yaşandı."

Tanık M.C.Ç., sanıkla iş yaptıklarını, olay gecesi asker eğlencesi için toplandıklarını ve Uygun'un orada bulunduğunu söyledi. Gece alkol aldıklarını, Uygun'un arkadaşlarından kendisini eve bırakmalarını istediğini belirtti. M.C.Ç. ifadesinde, "Beni saat 03.00 gibi aradı, 'eve geldim' dedi. Aynı gün öğlen saatlerinde beni ağlayarak aradı, 'Sema intihar etti, onun evine gidiyorum' dedi." dedi.

Tanık K.Ö., olaydan önce Sema ile aralarının bozuk olduğunu, Sema'nın kendisini aradığında yeni yaptırdığı estetiği konuştuğunu anlattı. K.Ö. ifadesinde, "Telefonu, 'hakkını helal et' diyerek kapattı. Aramız bozuk olduğu için öyle söylediğini düşündüm. Ertesi sabah ölüm haberini aldım. Sema'nın rahat bir hayatı vardı. Ümitcan ona çalışma derdi. Kavgalarına şahit olmadım." dedi.

Söz verilen tanık H.T.P., Esen'in ölüm haberini aldığında karakola gittiğini, orada sanığı ağlarken gördüğünü belirtti. H.T.P. ayrıca Sema ile aynı yerde çalıştıklarını, Sema'nın kendisine videolar ya da vücudundaki çürükleri gösterdiğini, Ümitcan'dan sonra Sema'nın madde kullanımında değişiklik gözlemlediğini ve Uygun'un Sema'yı silahla tehdit ettiğine dair video gördüğünü ifade etti.

Mahkeme süreci ve talepler

Sanık Ümitcan Uygun, aleyhe olan ifadeleri kabul etmediğini ve tanıkları tanımadığını belirtti. Müşteki avukatları ise aleyhe beyanları yazılı savunma ile sunacaklarını bildirerek, mahkemeden kamera kayıtlarının yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının talebini kabul ederek kamera kayıtlarının tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 12 Aralık tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Soruşturma kapsamında, sanık Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş; kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada paylaşılan ve erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddia edilen görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği tespit edilmişti.

Davanın iddianamesinde, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.