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Ali Abunimah, Zürih'te Gözaltına Alındı

Electronic Intifada Direktörü Ali Abunimah, Zürih'teki etkinlik öncesi gözaltına alındı. Filistin'e dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 00:01
Ali Abunimah, Zürih'te Gözaltına Alındı

Electronic Intifada Direktörü Ali Abunimah Gözaltına Alındı

Electronic Intifada Direktörü, gazeteci ve aktivist Ali Abunimah, İsviçre'nin Zürih kentinde gözaltına alındı. The Electronic Intifada tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abunimah'ın Zürih'teki bir etkinlikte yapacağı konuşma öncesi polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Etkinlik Öncesi Sorgulama

24 Ocak'ta bazı etkinliklere konuşmacı olarak katılmak üzere Zürih'e gelen Abunimah'ın, ülkeye giriş yapmadan önce havalimanında bir saat sorgulandığı kaydedildi. Açıklamada, “Filistin'deki adaletsizliğe karşı konuşmak suç değildir. Gazetecilik suç değildir.” ifadelerine yer verildi.

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