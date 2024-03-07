Ali Babacan’dan iktidar ve muhalefete sert eleştiri: “Bu ülkeye bir katkı sunma hevesi yok”

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Maden Kazalarının Önlenmesi İçin Tedbir ve Denetim Şart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta düzenlenen basın toplantısında, maden kazalarının önlenmesi için tedbir ve bağımsız denetimin önemine vurgu yaptı. Babacan, dünya genelinde demokrasisi ve hukuku ileri olan ülkelerde maden kazalarının çok az yaşandığını ifade etti. Özellikle tedbirlerin kazalardan önce alınması gerektiğini belirten Babacan, bu sürecin ardından bağımsız ve tarafsız denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Babacan, ekonomi ve dış politika konularında hükümeti eleştirerek, iktidarın ve muhalefetin ülkeye katkı sunma konusunda isteksiz olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere de değinen Babacan, yerel yönetimlerin önemli sorumluluklar taşıdığını ve DEVA Partisi olarak bu sorunları çözmeye odaklandıklarını belirtti.