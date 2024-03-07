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Ali Babacan’dan iktidar ve muhalefete sert eleştiri: “Bu ülkeye bir katkı sunma hevesi yok”

Ali Babacan, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, iktidarın ve muhalefetin bu ülkeye bir şey katma gayreti içinde olmadığını söyledi. Babacan, “İktidarın da muhalefetin de bu ülkeye bir katkı sunma hevesleri yok, arzusu da yok. İktidarı da gördük, muhalefetin bir kısmını da gördük.” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 18:11
Ali Babacan’dan iktidar ve muhalefete sert eleştiri: “Bu ülkeye bir katkı sunma hevesi yok”

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Maden Kazalarının Önlenmesi İçin Tedbir ve Denetim Şart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta düzenlenen basın toplantısında, maden kazalarının önlenmesi için tedbir ve bağımsız denetimin önemine vurgu yaptı. Babacan, dünya genelinde demokrasisi ve hukuku ileri olan ülkelerde maden kazalarının çok az yaşandığını ifade etti. Özellikle tedbirlerin kazalardan önce alınması gerektiğini belirten Babacan, bu sürecin ardından bağımsız ve tarafsız denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Babacan, ekonomi ve dış politika konularında hükümeti eleştirerek, iktidarın ve muhalefetin ülkeye katkı sunma konusunda isteksiz olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere de değinen Babacan, yerel yönetimlerin önemli sorumluluklar taşıdığını ve DEVA Partisi olarak bu sorunları çözmeye odaklandıklarını belirtti.

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