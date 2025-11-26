Ali Başak Karatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Moda Camii’ndeki törende aile ve yakın dostlar hazır bulundu

Prof. Dr. Canan Karatay’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti. Bugün Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı. Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını şu sözlerle ifade etti: "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum".

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

