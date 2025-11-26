Ali Başak Karatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:48
Ali Başak Karatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Başak Karatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Moda Camii’ndeki törende aile ve yakın dostlar hazır bulundu

Prof. Dr. Canan Karatay’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti. Bugün Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı. Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını şu sözlerle ifade etti: "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum".

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN EŞİ DR. ALİ BAŞAK KARATAY, MODA...

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN EŞİ DR. ALİ BAŞAK KARATAY, MODA CAMİİ'NDE KILINAN ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN EŞİ DR. ALİ BAŞAK KARATAY, MODA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama