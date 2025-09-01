DOLAR
Ali Böncüoğlu 14. Belen Yayla Şenlikleri Aba Güreşleri'nde Başpehlivan oldu

Hatay'ın Belen ilçesindeki 14. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan Ali Böncüoğlu oldu; organizasyona 267 sporcu katıldı, başpehlivana 50 bin lira verildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:38
Güreşler Halilbey Mahallesi'nde tamamlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 14. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, Ali Böncüoğlu oldu. Finalde rakibi Ahmet Çağatay'ı mağlup eden Böncüoğlu, turnuvanın en üst başarısını elde etti.

Organizasyon, Belen Belediyesi ile İskenderun Belediyesi işbirliğiyle Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcular mücadele etti.

Yarışmalarda toplam 267 sporcu; büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kıyasıya güreşti. Başpehlivanlık finalini kazanan Ali Böncüoğlu, 50 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Müsabakaların genelinde toplam 1 milyon lira para ödülü dağıtıldı.

Protokol ve Vatandaş Katılımı

Etkinliğe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.

