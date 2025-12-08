Ali Demirçalı: 2 bin 500 metrekarelik Özgür Mahalle Parkı herkes için tasarlandı

Yüreğir'e yeni nefes: Modern sosyal alan

Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmete sunduğu Özgür Mahalle Parkı'nda açılış sonrası incelemelerde bulundu. Park, toplam 2 bin 500 metrekarelik alana kurulmuş modern bir sosyal yaşam alanı olarak mahalleye kazandırıldı.

Parkta çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve spor alanları yer alıyor. Her yaştan vatandaşın güvenle ve keyifle kullanabileceği şekilde tasarlanan mekan, mahalle sakinlerinin günlük yaşamında önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, parkta vatandaşlarla sohbet ederek projenin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: " 2 bin 500 metrekarelik parkımız herkes için düşünülmüş bir proje"

Başkan Demirçalı, sözlerine "Yüreğir’in her mahallesine kaliteli, güvenli ve kullanılabilir sosyal alanlar kazandırmak için çalışıyoruz" ifadesini ekledi. Ayrıca, ilçeye değer katacak projelerin yeni yılda da artarak devam edeceğini belirtti.

