Ali Demirçalı: Basın, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru

Başkan Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokrasi ve şeffaf yönetim için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:49
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Demirçalı, basının toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki hayati rolüne dikkat çekti. Demirçalı, basın çalışanlarına hitaben şunları söyledi: "Bugün, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan siz değerli gazetecilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sizler, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak çok önemli bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Kamuoyunu aydınlatırken gösterdiğiniz emek, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Zor şartlar altında, çoğu zaman büyük riskler alarak yaptığınız bu kutsal görevin değerini çok iyi biliyoruz. Bizler, yerel yönetimler olarak basını her zaman bir paydaş olarak gördük. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının en önemli güvencelerinden biri güçlü ve özgür basındır" dedi.

Program, Demirçalı ve basın mensuplarının toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

