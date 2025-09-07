Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayının kapanış konuşmasında İmam Hatip neslinin tarihsel rolüne dikkat çekti.

Kendi İmam Hatip Serüveni ve Zorluklar

Erbaş, açılışının 25. yılında İmam Hatip Lisesi'ne kayıt olduğunu ve o dönemde İmam Hatip okullarının yaygın olmadığını anlattı. Sözlerine, "O dönem sıkıntılar vardı, ben İmam Hatip'in ortaokuluna gitmedim, liseden başladım. Çünkü 70'lerin başında İmam Hatip ortaokullarını kapattılar." ifadeleriyle devam etti. Erbaş, o yıllarda öğretmenlerin ve önderlerin fedakârlığı sayesinde öğrencilerin yetiştirildiğini vurguladı.

Başörtüsü Mücadelesi ve Neslin Önderliği

Konuşmasında İmam Hatip öğrencilerinin sosyal ve siyasi mücadelelerine değinen Erbaş, "Edirne'den Kars'a kadar başörtüsü zulmüne karşı İmam Hatip nesli önderlik yaptı. O dönem çok büyük acılar yaşandı, elhamdülillah o engeller kalktı ama kolay olmadı." sözleriyle geçmişte yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Gençlere Mesaj: İnanç ve Liderlik

Bugün elde edilen hakların kolay kazanılmadığını belirten Erbaş, gençlere şu öğüdü verdi: "Eğer inanırsanız, en kuvvetli ve en güçlü siz olacaksınız." Erbaş, neslin fedakâr ve cefakâr olduğunu, geçmiş hocalardan alınan ahlakın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi ve İmam Hatip kimliğinin ahlaki duruşunu korumanın önemine vurgu yaptı.

Kur'an ve Hz. Peygamber'in Hayatı Dersleri

Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatının seçmeli ders olarak okullarda yer alması için Meclis'te büyük mücadele verildiğini belirtti. Konuşmasında, "Kur'an'ı öğrenen genç faydalı mı olur yoksa zararlı mı? Kur'an önce 'inançlı ol, Rabbini bil.' diyor. Rabbini, peygamberini bilen ve ibadet yapan insandan zarar gelir mi? Kur'an bunları anlatıyor. Namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Kur'an'da mümini böyle tarif ediyor. Okullarımızda seçmeli olarak konulmuş bu dersi öğrencilerimize seçtirelim." sözlerine yer verdi.

Aile Vurgusu ve 2025 Aile Yılı

Erbaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak aile konusunda hassasiyet gösterilmesi ve gençlerin vakti geldiğinde evlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diğer Konuşmacılar ve Projeler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İmam Hatip okullarının proje çeşitliliğiyle gençleri her alanda yetiştirme çabalarını anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve temiz bir toplum için gençlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "41 Yıllık Çiftlerin Umre'ye Gönderilme Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Proje, uzun yıllardır evli olup daha önce hac veya umre deneyimi yaşamamış çiftlere yönelik olarak açıklandı.