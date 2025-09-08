Ali İhsan Yavuz Elazığ'da: 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Basın toplantısı ve temaslar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Elazığ'a gelerek AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yavuz, il il, ilçe ilçe dolaşarak hem teşkilat mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Yavuz, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalıştığını ifade ederek hedeflerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

Yavuz'un açıklamaları

Yavuz, konuşmasında şunları söyledi:

"Çok daha yaşanabilir, müreffeh, kardeşlik ruhunun hakim olduğu ortamların teşekkülü için de uğraşıyoruz. Onun için 'Türkiye Yüzyılı' dedik, onun için 'Terörsüz Türkiye' dedik. Onun için kardeşlik daha da derinleşsin, kökleşsin, çok daha kalıcı olsun istiyoruz."

Yavuz, AK Parti olarak yapılan çalışmaların ülke adına birçok engeli aştığını savunarak, muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerini şöyle dile getirdi:

"Bu çalışmalar sonucu Türkiye'de birçok olmaz denilen iş oldu, birçok pranga kopartıldı, zincirler yerinden sökülüp atıldı. Yapacağımız çok daha fazla işin olduğunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisine bakarak anlıyoruz. Hakikaten bir Cumhuriyet Halk Partisi resmi ortaya çıktı. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır partiler. Partiler olmasa demokrasilerden bahsedemezsiniz ama Cumhuriyet Halk Partisini kastederek söylüyorum, parti olmayınca hakikaten bir takım handikaplar da peşinden geliyor. Mahkemeler karar veriyor ama Cumhuriyet Halk Partisi 'Ben onu tanımam' diyor. Birtakım isimler görevlendiriliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi 'Asla onu binaya sokmam' diyor. 'Hukuk devleti, hukuk devleti' derken bir anda hukukun karşısına dikilmeye başlıyor ve maalesef Türkiye'de yeniden o krizli, kaoslu, kargaşalı günler adeta geri gelsin isteniyor."

Yavuz, ülke içindeki gerilim ve şiddet olaylarına da değinerek, "Daha yeni İzmir'de bir polis merkezi taranıyor ve iki polisimiz şehit oluyor. Türkiye'yi bu kadar germenin, bu kadar tahrik etmenin, bu kadar manipüle etmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yaşanan iç mücadele ve krizleri hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Çok büyük enerjimiz iç mücadelelerle geçmiş. Hatırlayın, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreçleri, 15 Temmuz darbe girişimi, terör, FETÖ... S-400 aldığımız günlerde yaptırımlarla karşılaşmışız. Hatırlayın. 'Üçüncü köprü yapılmasın' demişler. 'S-400 almayın' diyenler acaba Türkiye'nin nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalmasını istiyorlardı?"

Yavuz, CHP iktidarına ilişkin endişelerini yineleyerek, AK Parti'nin daha çok çalışması gerektiğini belirtti: "CHP gibi bir iktidar Türkiye'ye gelip yeniden krizli, kaoslu, kargaşalı günler söz konusu olmasın diye, Türkiye hukuk devleti olma yolundan vazgeçirilmesin diye, yeniden darbelerin, krizlerin, kaosların, kargaşaların ve birtakım manipülasyonların, dezenformasyonların içinde ne yaptığını bilmeyen bir Türkiye resmi ortaya çıkmasın diye AK Parti olarak daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için yollardayız."

Ülkenin geleceğine dair iyimserliğini de paylaşan Yavuz, savunma sanayine dikkat çekti:

"Artık savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olduğumuzu söylemek istiyorum. Artık bizim de KAAN'ımız, savaş uçağımız, nükleer santralimiz var. Çok dahası olacak, çok daha iyisi olacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider başımızda ve böyle güzel teşkilatlarla birlikte yol alıyoruz. Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalara güç vereceğinden eminiz, bunu ümit ediyoruz."

Yavuz konuşmasını, ülkenin sorunlardan sıyrılarak yeni ufuklara ilerlediğini vurgulayarak tamamladı ve AK Parti kadrolarıyla sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

Öne çıkan ifadeler: 'Türkiye Yüzyılı', 'Terörsüz Türkiye', CHP eleştirileri, savunma sanayi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sağ 2), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.