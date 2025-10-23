Ali Mahir Başarır: 2026 Bütçesinin Yüzde 50'si Faize Gidiyor

CHP'li Başarır, 2026 bütçesinin yüzde 50'sinin faize gittiğini, 3.597 trilyon lira vergi muafiyeti bulunduğunu ve emniyet promosyonunda adalet istedi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:28
CHP Grup Başkanvekili bütçe ve vergi muafiyetlerini eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerini Meclis'te düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Başarır, bütçede harcamaların 2 trilyon 741 milyar lira tutarındaki bölümünün faize gideceğini belirterek, bütçedeki vergi muafiyetlerine dikkat çekti. Bütçede 3 trilyon 597 milyar lira tutarında vergi muafiyeti olduğunu söyledi.

Başarır, bu muafiyetlerin içinde şirketlere tanınan ayrıcalığın da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu muafiyetlerle ilgili asgari ücret, doğal gaz, elektrik ile ilgili alınmayan paralar var. Bu rakamın bir kısmı doğru yere gidiyor, halka gidiyor ama neden bazı şirketlere biz 1 trilyon vergi muafiyeti getiriyoruz?" diye sordu.

Zenginlerden alınmayan verginin halka yüklendiğini ileri süren Başarır, "Herkes kazandığına göre vergi verse, şirketlere vergi istisnası getirmeseler böyle bir vergi düzeni karşımıza çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Bütçedeki giderlerin "milletin vicdanına emanet" edildiğini söyleyen Başarır, "Eğer bir ülkenin bütçesinin yüzde 50'si faizse ve bir grup zengine gidiyorsa konuşulacak çok fazla bir şey yok. O yüzden biz bu bütçede halkı ve hakkı savunmaya, emeği savunmaya, ezilenleri savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarını bu bütçe maratonunda zor günler bekliyor. Zor sorular soracağız, direnç göstereceğiz, hepsini sorgulayacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin promosyon konusuna da değinen Başarır, emniyet mensuplarına öngörülen 100 bin lira promosyonun yetersiz olduğunu, beklentinin 270 bin lira olduğunu belirtti ve kalan 170 bin lira tutarının devlet tarafından ödenmesini önerdi.

