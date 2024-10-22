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Ali Mahir Başarır'dan Ümit Özdağ'a Sert Yanıt

CHP'li Başarır, Zafer Partisi Başkanı Özdağ'ın açıklamalarını eleştirerek, siyasi rakiplerinin söylediklerinin önemsiz olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:15
Ali Mahir Başarır'dan Ümit Özdağ'a Sert Yanıt

Başarır'dan Tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi.

Başarır, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Özdağ'ın sözlerini değerlendirerek, "Bizim için Ümit Özdağ gibi dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediklerinin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Barış ve Huzur Vurgusu

Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörle ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in barış ihtiyacını dile getirdiğini belirtti. Özel’in "Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını biz de istemiyoruz." sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.

Meclis'te İş Birliği Çağrısı

Başarır, "Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir. Toplumsal uzlaşı olmalı. Biz çözüm sürecinde de bunu söylemiştik." diyerek, siyasetçilerin sorunları çözme konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Özdağ'a eleştiri yönelten Başarır, "Bu konuyu saptıran bazı siyasetçiler, her fırsatı siyasi rant elde etmek için kullanmaya çalışıyor." diyerek, Özdağ'ın niyetini sorguladı.

CHP’nin Misyonu

Başarır ayrıca, CHP'nin toprak veya devlet vermeyeceğini vurguladı ve Özgür Özel'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vadediyoruz sözlerini hatırlatarak, bu söylemlerin yanlış anlaşıldığını ifade etti. "Umarım düşüncelerimizi alırlar ve konuyu Meclis'te tartışarak kamuoyuna anlatma fırsatı bulurlar." dedi.

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