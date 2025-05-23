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Ali Yalçın, Toplu Sözleşme Sürecine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için taleplerin toplandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:55
Ali Yalçın, Toplu Sözleşme Sürecine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik önemli bilgiler verdi. Afyonkarahisar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında konuşan Yalçın, "Taleplerimizi tabandan tavana doğru örgütleyerek adım adım toparlıyoruz. İlk çalışmayı yaptık, birçok başlık sıraladık" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in Gücü ve Vizyonu

33 yılı geride bırakan Memur-Sen'in, 11 iş kolunda 1 milyon 100 bin örgütlü güce ulaştığını vurgulayan Yalçın, bu teşkilatın Anadolu’nun değerlerini ve inancını baş tacı ettiğini belirtti. Yalçın, geçmişten bugüne kadar olan hikayeye asla ihanet etmeyen bir yapı olduklarını dile getirdi.

Talepler Genişletilecek

Ağustos ayında gerçekleştirilecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Yalçın, taleplerin yeniden gözden geçirileceğini ve kamuoyuna sunulacağını aktardı. "Taleplerimizi tabandan tavana doğru örgütleyerek adım adım toparlıyoruz. Önümüzdeki hafta başkanlar kurulu var. Taleplerimizi orada geniş bir şekilde gözden geçireceğiz" dedi.

Büyük Sorunlara Çözüm Arayışı

Yalçın, Memur-Sen'in, kamu personel sisteminde revizyon ihtiyacı olduğunu ve birçok önemli konunun toplu sözleşmede gündeme geleceğini ifade etti. 3600 ek gösterge, kamuda ücret skalası, unvan ve yetki sorunları gibi meselelerin masaya taşınacağını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen'in Katkısı ve Etkileşimi

Programda Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan ve 2 Nolu Şube Başkanı Vehbi Gülseren de konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Yalçın’a plaket takdim edildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve sendika üyeleri katıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşması...

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşması programına katıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşması...

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşması programına katıldı.

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