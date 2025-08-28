Ali Yerlikaya Afyonkarahisar'da: Motosikletle Suça Karşı Özel Takip

Ali Yerlikaya Afyonkarahisar'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda güvenlik politikaları ve suçla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ağustos ayının milletin zafer ayı olduğuna dikkat çekildi.

Yerlikaya, tarih vurgusuyla başladığı konuşmasında, "Milletin 954 yıl önce Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarını vatan kıldığını" hatırlattı ve "103 yıl önce de Afyon Kocatepe'de, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle taarruza kalkan Mehmetçiklerimiz, Anadolu'ya mührümüzü vurdu. İşte o emirle Türk milleti sadece düşmanı değil, korkuyu, umutsuzluğu ve esareti de yenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda, Türk'üyle, Kürt'üyle omuz omuza yürüyen bir millet vardı. Kocatepe'de ise aynı millet yine tek yürek, tek bilek olarak tarih yazdı. Bizim gücümüz işte bu kardeşliktir." dedi.

"Motosikletle işlenen suçlara karşı kararlı mücadele"

"Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk." Yerlikaya, trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerinin sahada koordineli çalıştığını, özellikle çocukları suça çeken kişi veya grupları tespit edip yakaladıklarını vurguladı.

Yerlikaya çalışmaların etkisine ilişkin şu verileri paylaştı: "2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735'ti. Bu olaylarda maalesef 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında yani geçen yıl olay sayısını 415'e indirdik. Yüzde 76 olay sayısı düştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 48'di 31'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401'den 242'ye düştü. 2025 içinde bulunduğumuz yılın ilk 8 ayında meydan gelen olay sayısı 183. Biz '1' rakamını bile çok görüyoruz."

Yerlikaya, "Kabul edilemez görüyoruz. Hiç de tolerans gösteremeyiz. Dolayısıyla motosiklet üzerinde bir olayın bu şekilde bir saldırının olmaması için gece gündüz demeden arkadaşlarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Çalışmaya da devam edecekler." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin huzur haritasını inşa ediyoruz"

Güvenlik anlayışlarının sadece operasyonlardan ibaret olmadığını, veri, analiz ve bilimsel yaklaşımla ilerlediklerini söyleyen Yerlikaya, "Hedefimiz nettir, 'Afyonkarahisar'da olduğu gibi 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak.' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu terörsüz, suçsuz, güvensizliğe yer olmayan bir Türkiye ile taçlandırıyoruz." dedi.

Yerlikaya ayrıca, "Bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, 'Terörsüz Türkiye'yi kuruyoruz.' Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir" ifadelerini kullandı ve suçta kibirlenenlere karşı kararlı olunacağını vurguladı.

Afyonkarahisar'da 4 Haziran 2023'ten bugüne 2 bin 19 silah ele geçirildiğini, 2 bin 127 kişiye bu konuyla ilgili işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, istihbarat konusunda emniyet ve jandarmanın güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla mücadelede hıza vurgu yapan Bakan, vatandaşlardan ihbar desteği istedi: "4 gün içerisinde çözebileceğimiz bir meseleyi veya bir sokak satıcısı, torbacıyı 4 dakikada yakalayabilecek bir ihbar gelirse biz o vatandaşımıza minnettar oluruz. ... vatandaşlarımızın duyduklarını, gördüklerini bizlerden esirgememelerini özellikle istirham ediyorum."