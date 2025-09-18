Ali Yerlikaya: DEAŞ Operasyonlarında 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın DEAŞ'a yönelik son iki haftalık operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 07:48
Ali Yerlikaya: DEAŞ Operasyonlarında 51 Şüpheli Yakalandı

Ali Yerlikaya: DEAŞ Operasyonlarında 51 Şüpheli Yakalandı

Jandarmanın son iki haftalık çalışması geniş çaplı delil topladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli'nin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSGSÜ'nün “Akademi Zamanı” Sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde
2
Vize'de 3 Günlük Denize Giriş Yasağı: 18-20 Eylül
3
18 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Abbas Kabulü ve Kura Töreni
4
New York'ta Ortodoks Yahudilerden Netanyahu'ya BM Protestosu
5
Ümraniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeteryaya Girdi
6
Tekirdağ'da Evinde 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
7
Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı: Charlie Kirk Paylaşımları Tartışma Yarattı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa