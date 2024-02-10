Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu: 49 kaçakçı, 142 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya'da düzenlenen 'Kalkan-12' operasyonları çerçevesinde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, Edirne ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen 3,5 aylık takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 11'i İl Jandarma Komutanlığı, 11'i İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olmak üzere toplam 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.





İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak, bunlardan 11'i tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 10'u tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde bir tırın dorsesinde yapılan aramada bir göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucunda ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 6 araca el konuldu.

Operasyonlara katkı sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.



