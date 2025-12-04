Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi tanıtıldı: 4 tona yakın hayalet ağ hedefi

Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi Tanıtıldı

Aliağa Körfezi’nde hayalet ağların temizlenmesi, deniz canlılarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesini amaçlayan Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi konferans salonunda yapılan toplantıyla kamuoyuna sunuldu.

Proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Denizler ve Su Ürünleri Üretimi Mali Destek Programı" kapsamında; Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ise proje ortağı olarak görev alacak.

Katılımcılar ve sunum

Toplantıya Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Üstteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İZKA Genel Sekreter Vekili Arın Hüner, sektör temsilcileri ve balıkçı kooperatifleri katıldı.

Tarım Müdürlüğü uzmanlarının sunumunda denizel ekosistemin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, hayalet ağların temizlenmesi, dip atıklarının bertaraf edilmesi ve sürdürülebilir su ürünleri üretiminin desteklenmesine yönelik faaliyetler aktarıldı.

Hedefler ve uygulamalar

Proje kapsamında yaklaşık 4 tona yakın hayalet ağın temizlenmesi, kıyı temizliği, midye yuvalarının yerleştirilmesi, yapay resiflerin güçlendirilmesi ve deniz suyunun filtrelenmesini destekleyen uygulamalara ağırlık verilecek. Amaç; balık stoklarında artış, kıyı ekonomisinde güçlenme ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesidir.

Aliağa'nın 63 kilometrelik kıyı şeridi, bölgedeki üç su ürünleri kooperatifi, bir balıkçılar derneği, 126 balıkçı teknesi, 100’ün üzerinde ticari balıkçı ve binden fazla amatör balıkçı ile yıllık 640 tonun üzerinde su ürünleri üretim potansiyeli olduğu sunumlarda vurgulandı.

Yetkili açıklamaları

Adem Şimşek: "Bu projenin ortağı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Merkezimizden aldığımız yetkiyle projenin yüzde 25’ine destek sağladık. Aliağa Mavi Dönüşüm Projesi kapsamında tespit edilen yaklaşık 4 tona yakın hayalet ağın temizlenmesi hedefleniyor. Proje bununla sınırlı değil; denizel ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması için çok sayıda çalışma yürütülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney: "Böylesine anlamlı bir projenin tanıtımında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Devam eden yapay resif projesiyle birlikte çalışmaların eş zamanlı ilerlemesi, denizlerimizin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Biz çoğu zaman sadece denizin üzerini görüyoruz; oysa altında korunması gereken zengin bir yaşam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mazlum Selim Aksakal: "Hayalet ağlar, dip kirliliği, yoğun deniz trafiği, daralan avlanma alanları ve iklim değişikliğinin etkileri balıkçılığı ve deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Amacımız yalnızca sorunları belirlemek değil; onlara kalıcı çözümler üretmek ve gelecek nesillere daha temiz bir körfez bırakmak."

Toplantı, su ürünleri mühendisleri Beyza Kasar ve Yusuf Eren Şahin'in proje sunumlarının ardından tamamlandı ve program katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

