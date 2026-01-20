AliaPark’ta Atla Terapiyle Engeller Aşıldı

AliaPark’ta düzenlenen ücretsiz atla terapi etkinliğinde özel gereksinimli çocuklar atlarla buluştu; Başkan Serkan Acar, çocukların yaptığı tabloyu satın alarak merkezi destekledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:14
Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği ile Balçova Engelsiz İzmir Derneği’nin anlamlı ziyareti

Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği ile Balçova Engelsiz İzmir Derneği, Aliağa Belediyesi’ne bağlı AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette özel gereksinimli çocuklar, merkezde düzenlenen atla terapi etkinliğine katılarak keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik, çocukların ahırları dolaşarak atlarla birebir temas kurmasıyla başladı. Ardından AliaPark’ın yenilenen kapalı manejinde çocuklar atlara binme imkânı buldu. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler, AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tamamen ücretsiz olarak sunuldu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında; Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği’ne bağlı çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları tabloyu merkez yetkililerine hediye etti. Bu anlamlı eser, sergi kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından satın alınarak AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne armağan edildi.

Yetkililer, atla terapinin özel gereksinimli bireylerin fiziksel güçlenmesine, sosyal uyumuna ve duygusal gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama etkin katılımını destekleyen projeleriyle yalnızca Aliağa’ya değil tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

