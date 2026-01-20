Güneş'te Patlama: M1.20 ve X1.95 Etkileri — Aurora Avustralya'da Görüldü

Güneş’teki patlama ilk olarak Avustralya’dan görüntülendi

Bugün meydana gelen güneş patlaması, ortaya çıkan aurora ışıklarının Avustralya üzerinden ilk olarak kaydedilmesine sahne oldu. Güneş, 2026 yılına hareketli bir başlangıç yaparken gökyüzünde etkileyici bir görsel şölen oluştu.

Patlamanın detayları

Rusya Bilimler Akademisi Güneş Astronomi Laboratuvarı, saat 14.19'da M1.20 seviyesinde güçlü bir güneş patlaması meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ilk etkileri kısa sürede Avustralya'da görüldü ve manyetik fırtına kaynaklı auroralar izlendi.

Asıl endişe, dün kaydedilerek yılın rekoru olarak kayıtlara geçen X1.95 seviyesindeki dev patlamadan kaynaklanıyor. Bilim insanları, bu patlama sonrası uzaya saçılan yoğun plazma bulutunun Dünya’ya doğru ilerlediğini ve 20 Ocak'ta gezegende manyetik fırtınalara yol açabileceğini açıkladı. Güneş patlamaları arasında en tehlikeli sınıf olarak bilinen X sınıfı patlamalar, yüksek enerji seviyeleriyle Dünya’nın manyetik alanını doğrudan etkileyebiliyor.

Riskler ve uyarılar

Uzmanlar, fırlatılan koronal kütle atımı (CME)'nın Dünya’nın manyetosferiyle etkileşime girmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor. Manyetik fırtınalar yalnızca kutup ışıklarını tetiklemekle kalmıyor; uydu sistemleri, haberleşme ağları, GPS sinyalleri ve elektrik şebekeleri üzerinde de ciddi riskler oluşturabiliyor. Yetkililer, özellikle yüksek enlemlerde teknik aksaklıkların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Bilim insanları ayrıca Güneş yüzeyindeki leke gruplarının halen oldukça aktif olduğuna ve önümüzdeki günlerde daha güçlü patlamaların yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu. Beklenen manyetik fırtına nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin kutup rotalarındaki uçuşlarını yeniden planlayabileceği ve uzay görevlerinde görev alan astronotların radyasyona karşı uyarıldığı bildirildi.

Avustralya'dan görsel kareler

Güneş’teki olağanüstü hareketliliğin etkisiyle Güney Yarımküre’de gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu. Türk fotoğraf sanatçısı Asım Buday, Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan St Andrews Beach - Melbourne bölgesinde manyetik fırtınanın etkisiyle oluşan güçlü aurora manzarasını görüntüledi. Mor ve yeşil tonların gökyüzünde dans ettiği kareler, manyetik fırtınanın görsel yansımalarını ortaya koydu.

Uzmanlar, önümüzdeki 48 saatlik sürecin kritik olduğuna dikkat çekerek, uzay hava durumu ile ilgili resmi uyarıların yakından takip edilmesini öneriyor.

