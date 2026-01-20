Tofaş'ta Grev Kararı: Türk Metal Bursa'da 12 Fabrikada Eylemi Büyüttü

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Türk Metal Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamayınca grev kararı aldığını duyurdu. Karar, sendikaya üye fabrikaların panolarına asılarak işçilere ilan edildi.

Görüşmelerin muhatabı olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen pazarlıklarda işçilerin ücret artışı ve sosyal haklar talepleri karşılık bulmadı. Bunun üzerine sendika, yaklaşık 150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren grev kararını uygulamaya koyduğunu belirtti.

Bursa, metal sektörünün en güçlü bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Alınan karar sonrası kentteki üretim ciddi şekilde etkilendi; 12 dev fabrikada üretimin durma noktasına geldiği bildirildi.

Bursa'da grev kararı ilan edilen iş yerleri arasında Tofaş ve Bosch gibi önemli otomotiv ve yan sanayi kuruluşları yer alıyor. Sendika açıklamasında, alınan kararın çalışanların haklı taleplerinin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

Gelişmeler, metal sektöründe hem yerel hem de ulusal çapta dikkatle izleniyor; taraflar arasında yeni görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

