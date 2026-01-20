Tofaş'ta Grev Kararı: Türk Metal Bursa'da 12 Fabrikada Eylemi Büyüttü

Türk Metal ile MESS arasında TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı; yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan grev kararı Tofaş ve Bosch başta olmak üzere Bursa fabrikalarında ilan edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:23
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Türk Metal Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamayınca grev kararı aldığını duyurdu. Karar, sendikaya üye fabrikaların panolarına asılarak işçilere ilan edildi.

Görüşmelerin muhatabı olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen pazarlıklarda işçilerin ücret artışı ve sosyal haklar talepleri karşılık bulmadı. Bunun üzerine sendika, yaklaşık 150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren grev kararını uygulamaya koyduğunu belirtti.

Bursa, metal sektörünün en güçlü bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Alınan karar sonrası kentteki üretim ciddi şekilde etkilendi; 12 dev fabrikada üretimin durma noktasına geldiği bildirildi.

Bursa'da grev kararı ilan edilen iş yerleri arasında Tofaş ve Bosch gibi önemli otomotiv ve yan sanayi kuruluşları yer alıyor. Sendika açıklamasında, alınan kararın çalışanların haklı taleplerinin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

Gelişmeler, metal sektöründe hem yerel hem de ulusal çapta dikkatle izleniyor; taraflar arasında yeni görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

