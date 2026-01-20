AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı

AFAD Afyonkarahisar'da iki okulda eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi

Öğrenciler uygulamalı tatbikatlarla bilinçlendirildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki iki okulda eğitim verilip tatbikat yapıldı.

AFAD personelleri tarafından yapılan eğitimler, kentteki özel bir okul ile Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Eğitim çalışmasının ardından, öğrencilerin de katılımıyla deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapılarak uygulamalı farkındalık sağlandı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, afetlere karşı bilinçlendirme ve okullarda güvenli davranışların pekiştirilmesini hedefledi.

AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN KENTTEKİ İKİ OKULDA EĞİTİM VERİLEREK TATBİKAT YAPILDI.