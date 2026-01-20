AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı

AFAD, Afyonkarahisar'da özel bir okul ve Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere afet eğitimi verip deprem, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:47
AFAD Afyonkarahisar'da iki okulda eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi

Öğrenciler uygulamalı tatbikatlarla bilinçlendirildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki iki okulda eğitim verilip tatbikat yapıldı.

AFAD personelleri tarafından yapılan eğitimler, kentteki özel bir okul ile Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Eğitim çalışmasının ardından, öğrencilerin de katılımıyla deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapılarak uygulamalı farkındalık sağlandı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, afetlere karşı bilinçlendirme ve okullarda güvenli davranışların pekiştirilmesini hedefledi.

