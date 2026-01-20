Bayındır 5'inci Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Başlıyor

Bayındır'da 5'inci Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali 31 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenecek; Gökçe konser verecek, yerel üreticiler desteklenecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:24
İzmir’in çiçek üretimiyle öne çıkan ilçesi Bayındır, bu yıl 5'inci kez düzenlenecek Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival, Bayındır Belediyesi tarafından organize ediliyor.

Etkinlik Tarihi ve Yeri

Festival 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerinde Turan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, Bayındır’ın simgesi haline gelen nergis çiçekleri ile el emeğiyle hazırlanan kuru çiçek ürünlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Amacı ve Beklentiler

Organizasyonun öncelikli hedefi, yerel üreticileri desteklemek ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sağlamak. Kültür, sanat ve üretimin buluşacağı festivalin, Bayındır’ın tanıtımına ulusal ölçekte katkı sağlaması hedefleniyor.

Programda Kim Var?

Festivalin ilk gününde sanatçı Gökçe sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Etkinlik boyunca sergi ve satış stantları ziyaretçilerin beğenisine açılacak.

Belediye Başkanı'ndan Davet

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festival hazırlıklarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Sakarsu, organizasyonun kültürel ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları festivale davet etti.

