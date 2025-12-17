DOLAR
Alihan Oğlu İsmail Türbesi, Aydın Efeler'de Yenilendi

Aydın Efeler'deki Alihan Oğlu İsmail Türbesi'nde yapılan temizlik ve çevre düzenlemesiyle tarihi yapı ziyarete uygun hale getirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:47
Efeler ilçesinin manevi duraklarından biri olan Alihan Oğlu İsmail Türbesi, gerçekleştirilen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmalar ve Kapsamı

Veysi Paşa Mahallesi Hasır Pazarı mevkiinde yürütülen çalışmalarda ağaç budama ve çim biçme işlemleri tamamlandı. Yapılan müdahalelerle alanın düzeni sağlanarak, ziyaretçilerin kullanımına daha elverişli hale getirildi ve Efeler’in tarihi ile kültürel mirasının korunmasına katkı sağlandı.

Tarihi ve Mimari Özellikler

Aydınoğulları Beyliği döneminden günümüze ulaşan en eski Türk dönemi yapılarından biri olan türbe, 14. yüzyıl'da Alihan Baba tarafından, şehit oğlu İsmail için yaptırıldı. Selçuklu türbe geleneğine uygun inşa edilmiş, kare planlı yapı taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılarak inşa edildi ve üzeri kubbe ile örtülüdür.

Türbenin bir inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, mezar taşlarındaki tarihler yapının 14. yüzyılın sonlarından önce inşa edildiğini gösteriyor. Tarihi kaynaklara göre Horasan'dan Aydın'a gelen erenlerden biri olan Alihan Baba, kentte Alihan Camii (Ulu Cami) ve Alihan Medresesi'ni de yaptırmış; bu yapıların ise Yunan işgali sırasında yandığı biliniyor.

