Aliyev: Azerbaycan-Fransa İlişkilerinde Yeni Dönem Başladı

Güven mektubu kabulü ve ilişkilerde yeniden canlanma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a yeni atanan Büyükelçisi Sophie Lagoutte'nin güven mektubunu kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kopenhag'da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına değindi.

Aliyev, bu görüşme sonucunda Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıklara yol açan meselelerin artık geçmişte kaldığını ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Yeni sürecin önceliklerine ilişkin Aliyev, halklar arası temasların, iş dünyası temsilcilerinin görüş alışverişinin ile kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin yeniden canlandırılmasına öncelik verileceğini vurguladı.

Büyükelçi Lagoutte da görüşmede Azerbaycan ile Fransa arasında yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi için çalışacağını söyledi.

Taraflar, işbirliğinin yüksek teknoloji ve havacılık sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini kaydetti. Hükümetlerarası Komisyon'un faaliyetlerinin yeniden başlamasının önemine dikkat çekildi ve kardeş şehir ilişkileri ile iş çevreleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Fransa şirketlerinin farklı projelere katılımı üzerinde duruldu; enerji alanında Azerbaycan ile Fransa arasındaki başarılı ortaklığın ve özellikle Total şirketiyle yürütülen işbirliğinin önemi vurgulandı.

Taraflar, çeşitli sektörlerde ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunarak işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini bir kez daha teyit etti.

