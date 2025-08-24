Aliyev: Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

Aliyev'den Zelenskiy'e Bağımsızlık Günü mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, mesajında Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam etme kararlılığını vurguladı.

İşbirliği ve karşılıklı saygı vurgusu

Aliyev, Azerbaycan-Ukrayna ilişkilerinin tarihsel dostluk ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti. İki ülke arasında siyasi diyalogun yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlarda işbirliğinin geliştiğine dikkat çekti.

Mesajında ayrıca, iki ülkenin uluslararası hukuk çerçevesinde birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemesinin önemine işaret etti.

Aliyev'in mesajından: "Azerbaycan, dost Ukrayna halkına gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edecektir."