Aliyev: COP29 İklim Diplomasisinde Dönüm Noktası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: COP29'un Önemi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, konferansın iklim diplomasisinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kısa Hazırlık Süresi ve Başarılar

Azerbaycan'ın, kısa bir hazırlık süresine rağmen COP29'un iyi bir şekilde organize edilmesini sağladığını belirten Aliyev, "Abartısız söyleyebiliriz ki Bakü'de yapılan COP, en görkemli COP'lardan biri olarak tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.

Geniş Katılımla Yüksek Not

COP29'a 80 devlet ve hükümet başkanı ile 76 binden fazla katılımcının katıldığını vurgulayan Aliyev, tüm konuklardan yüksek not almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Azerbaycan, geniş çaplı ve planlı bir karalama kampanyasına rağmen iklim müzakerelerinde tarihi sonuçlara ulaşmayı başardı" değerlendirmesini yaptı.

Yeşil Dünya İçin Dayanışma

Aliyev, Azerbaycan'ın "Yeşil bir dünya için dayanışma" sloganıyla hareket ettiğini ve tarafsız arabulucu olarak iklim değişikliği sorunlarıyla başa çıkmak için her türlü fırsatı sunduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına dikkat çeken Aliyev, bu ülkelerin en az gelişmiş devletler ve küçük ada devletleri için sonuç çağrısında bulundu.

Tarihi Başarılar ve Yeni Hedefler

Azerbaycan'ın, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurma çabalarına değinen Aliyev, bunun sonucunda dünya çapında tarihi başarıların elde edildiğini ifade etti. COP29'da Kayıp ve Hasar Fonu'nun işlevsel hale geldiğini, ayrıca karbon piyasasına dair 6. maddenin de işlerlik kazandığını dile getirdi. En önemlisi, COP29'un, gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar dolar sağlanması yönünde yeni bir küresel hedef belirlediğini açıkladı.

Kapanış ve Katılımcı Sayısı

11 Kasım'da başlayan ve 24 Kasım'da sona eren konferansa 196 ülkeden 76 bin kişi katıldı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen etkinliği 3 binden fazla gazeteci takip etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.