Aliyev'den İslamofobi'ye Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İslamofobi'ye Karşı Mücadele Çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son dönemde dünya genelinde hızla artan İslamofobi eğilimlerinin küresel bir tehdit haline geldiğini vurgulayarak, Müslüman ülkelere bu tehdide karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Bakü'de düzenlenen 3. İslamofobi ile Mücadele Konferansı'nda konuşan Aliyev, konferansa gönderdiği mesajın Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev tarafından okundu.

İslamofobi'nin Yaygınlaşması

Konferansta yapılan açıklamada, Aliyev, "Ne yazık ki İslamofobi, son dönemde küresel düzlemde daha belirgin ve sistematik bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bu olumsuz eğilim yalnızca belli bir ülkede değil, dünyanın birçok yerinde gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı. İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan nefretin giderek yaygınlaştığını belirten Aliyev, bu durumun Müslümanların topluma entegre olmasını da engellediğini ifade etti.

Batı’da Resmi Politika Haline Gelmesi

Aliyev, bazı Batı ülkelerinde İslamofobi'nin resmi bir politika haline geldiğine dikkat çekerek, "Bir zamanlar insanlığa karşı suçlar işleyen ve bugün kendilerini insan haklarının savunucuları olarak gösteren ülkelerde İslamofobi, bir tür devlet politikasına dönüşmüştür" dedi. Bu ülkelerde, laik değerleri savunma adı altında Müslümanların haklarının kısıtlandığını belirtti.

İfade Özgürlüğü ve Hakaretler

İslam’a yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aliyev, Hazreti Muhammed’e ve Kuran’a yönelik saldırıları kınadı. "İfade özgürlüğü adı altında İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar kabul edilemez," diyerek bu tür eylemlerin artışına dikkat çekti.

Radikal Akımlar ve Medyanın Rolü

Aynı zamanda Aliyev, bazı ülkelerde İslamofobi'nin teşvik edildiğini ve medyanın da bu süreçte olumsuz bir rol oynadığını ifade etti. Bazı medya kuruluşlarının terörizm ve aşırıcılığı kasıtlı olarak İslam'la ilişkilendirdiğini belirtti.

Azerbaycan ve İslamofobi'nin Etkileri

Aliyev, Azerbaycan'ın da İslamofobi'den etkilenen ülkelerden biri olduğunu, Karabağ’daki işgal döneminde Hocalı'da soykırım ve etnik temizlik yaşandığını hatırlatarak, Batı’nın, dini ön yargılarla hareket ettiğini söyledi.

İslam'ın Barış ve Dayanışma Mesajı

Mesajında İslam'ın barış, dayanışma ve merhamet dini olduğunu dile getiren Aliyev, "İslam, yüksek ahlaki değerleri, adaleti ve iyiliği temsil eden, milyarlarca insan için manevi bir dayanak ve rehber olmaya devam eden bir dindir" dedi.

Son olarak Aliyev, Müslüman ülkeler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İslamofobi gibi büyük bir tehdit ile mücadele etmek için tek cepheden hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan İslam karşıtlığının artık sistematik bir hal aldığını ve küresel ölçekte ciddi tehlike olduğunu söyleyerek Müslüman ülkeleri bu tehdide karşı birlik içinde mücadele etmeye çağırdı. Aliyev, Bakü'de düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 3. İslamofobi ile Mücadele Konferansına mesaj gönderdi. Mesajı, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev okudu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan İslam karşıtlığının artık sistematik bir hal aldığını ve küresel ölçekte ciddi tehlike olduğunu söyleyerek Müslüman ülkeleri bu tehdide karşı birlik içinde mücadele etmeye çağırdı. Aliyev, Bakü'de düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 3. İslamofobi ile Mücadele Konferansına mesaj gönderdi. Mesajı, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev okudu.