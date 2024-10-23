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Aliyev'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Kınama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:43
Aliyev'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Kınama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Şok Eden Terör Saldırısına Tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan bölgesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Taziye Mesajı ve Yardım Dilekleri

Aliyev, saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Mesajında şunları belirtti:

"Bu hain terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu durumu şiddetle kınıyorum. Aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Aliyev, bu tür terör eylemlerinin insanlığı sarstığına vurgu yaptı ve dayanışma mesajı verdi.

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