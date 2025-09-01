DOLAR
Aliyev ile Paşinyan Çin'de Görüştü: ŞİÖ 25. Zirvesi'nde Barış Vurgusu

Aliyev ve Paşinyan, ŞİÖ 25. Zirvesi'nde bir araya gelerek Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ve Washington Zirvesi'ndeki olumlu dinamizmi ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:18
Aliyev ile Paşinyan Çin'de Görüştü

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde barış gündemi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ele alarak yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti.

Aliyev ve Paşinyan, barış ve normalleşme sürecinin ilerletilmesine dair uluslararası desteği bir kez daha teyit eden son Washington Zirvesi'nde yakalanan olumlu dinamizmi de vurguladı.

Tarafların temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda), Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

