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Aliyev ve Berdimuhammedov: Kardeşlik İlişkileri Derinleştiriliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin derinleştirilmesini hedefledi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:09
Aliyev ve Berdimuhammedov: Kardeşlik İlişkileri Derinleştiriliyor

Azerbaycan ve Türkmenistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Aliyev, Berdimuhammedov'un temasları için Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken, bu buluşmanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Stratejik İlişkilerin Güçlenmesi

Aliyev ayrıca, "Halklarımızı derin kardeşlik gelenekleri birleştiriyor ve bağımsızlık döneminde bu ilişkiler daha da güçlendi. Birçok alanda başarıyla işbirliği yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı, iki ülkenin bağımsız politika izleyerek geleceğe güvenle baktığını, tarihi bağların ise mevcut ilişkiler için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Berdimuhammedov ise Azerbaycan'daki ziyaretinin amacının, ikili ilişkileri derinleştirmek ve yeni işbirliği alanlarına ivme kazandırmak olduğunu dile getirdi. "Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerini üç kelimeyle özetlemek mümkün. Kardeşlik, dostane komşuluk ve işbirliği" diyen Berdimuhammedov, siyasi ve ekonomik kaynakların halkların refahı için seferber edildiğini vurguladı.

Güçlü İşbirliği Gündemi

İki ülke arasında dış politika, siyaset, ekonomi, kültür ve insani ilişkiler alanlarında gelişen işbirliği gündemine dikkat çeken Berdimuhammedov, bu işbirliğinin temelinin liderler arasındaki güven ve anlayış olduğunu kaydetti.

Berdimuhammedov, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri ve uluslararası hukuk normlarına dayalı olan ortak dış politikalarının, bölgesel ve küresel barış ile güvenliğe önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomik ve ticari ortaklığın gelişiminden bahseden Berdimuhammedov, kültürel, bilimsel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin de güçlendiğini ifade etti. Bu tedbirlerin, Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerinin daha da yakınlaşmasını sağlayacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Türkmenistan Milli...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Türkmenistan Milli...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

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