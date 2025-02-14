Alman Bakan Pistorius'tan ABD'ye Sert Eleştiri: Rusya'ya Verilen Tavizler Yanlış

Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Sert Eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD yönetimini Ukrayna ile ilgili müzakerelerdeki tavizleri nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Münih'te düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pistorius, ABD’nin Ukrayna'nın NATO üyeliği ve toprak değişiklikleri konularında müzakere öncesi vermiş olduğu tavizlerin yanlış olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın Pozisyonu Zayıfladı

Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından gelen açıklamaların Kiev’in müzakere pozisyonunu zayıflattığını ifade etti. “Bana göre Trump yönetiminin iki önemli müzakere konusunu masadan kaldırması talihsizlik. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.” diyen Pistorius, Avrupalılara da soğukkanlılık çağrısında bulundu.

Avrupalıların Rolü Önemli

Pistorius, Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin dışında kalmaması gerektiğini belirterek, “Avrupalıların birlikte barışı sağlamak için müzakerelere dahil olmadan daha sonra bu barışı güvence altına almalarını hayal etmek zor.” dedi. Ayrıca, NATO’nun Avrupa’daki görev dağılımı ile ilgili bir yol haritasına duyulan ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Washington'un Stratejileri

Pistorius, Washington'un güvenlik odağını Hint-Pasifik bölgesine doğru yönlendirmesi ve Avrupa savunmasına yönelik harcamaları azaltma isteğinin mantıklı olduğunu belirtti. Ancak, bunun için bir kademeli geçiş ve uygun bir yol haritası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Spekülasyon Yapmak Zaman Kaybı

Almanya’nın Ukrayna'da olası bir barış gücüne katılımı hakkında yorum yapan Pistorius, barışa giden bir yol hakkında bilgi sahibi olmadan spekülasyon yapmanın anlamlı olmadığını vurguladı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın eski sınırlarına kavuşmasının gerçekçi olmadığını ve NATO'ya katılma arzusundan vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.